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    Шюррле – единственный легионер «Спартака», не вернувшийся в Москву

    Футболист «Спартака» Андре Шюррле не вернулся в Москву после карантина. Все остальные легионеры уже проходят обязательную после возвращения изоляцию в условиях пандемии коронавируса.

    В сообщении пресс-службы «Спартака» о возобновлении работы в Тарасовке Шюррле не упоминается.

    • Есть сведения, что Шюррле в текущем сезоне РПЛ больше не сыграет.
    • Шюррле в этом сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх РПЛ.
    • Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    23.05.2020 21:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      bset 2 часа назад

      Неплохо денег поднял за месяц игры. С октября до декабря фигней страдал, а потом и вовсе на поле не появлялся и даже в России уже не появится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      alarm 2 часа назад

      не захотел к дезеувам в баню, позор спартаку!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Vratarь 2 часа назад

      Мясо надо кушать, а то, говорят, он веган - вот и силушек нет на обратную дорогу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3103

      Борат 2 часа назад

      Вертел он этот свинарник на детородном органе ! Гыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      Cleaner 2 часа назад

      Бораты, ваш выход!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      valkam72 > Cleaner 2 часа назад

      Сейчас потешные питерские ЛГБТшники налетят....

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