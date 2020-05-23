Шюррле – единственный легионер «Спартака», не вернувшийся в Москву

Футболист «Спартака» Андре Шюррле не вернулся в Москву после карантина. Все остальные легионеры уже проходят обязательную после возвращения изоляцию в условиях пандемии коронавируса.
В сообщении пресс-службы «Спартака» о возобновлении работы в Тарасовке Шюррле не упоминается.
- Есть сведения, что Шюррле в текущем сезоне РПЛ больше не сыграет.
- Шюррле в этом сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх РПЛ.
- Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».
Источник: официальный сайт «Спартака»