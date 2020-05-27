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    Цорн: «Аренда Шюррле – нормальная сделка для «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн полагает, что прошлогодняя аренда Андре Шюррле из «Боруссии» была нормальной для клуба. Игрок не вернулся в Россию после карантина.

    — Федун назвал провалом аренду Андре Шюррле. Что вы думаете по этому поводу?

    — Если я правильно понял Леонида Арнольдовича, это высказывание имело эмоциональный характер. Считаю, сделка была нормальной для клуба. Если смотреть объективно: мы взяли игрока в аренду с небольшой выкупной суммой, клуб подстраховался. Решение не активировать опцию выкупа тоже считаю верным. Так что, мы ничего не проиграли. Шюррле сделал много позитивного. В первых играх он был эффективен. Потом, к сожалению, не смог раскрыться в «Спартаке» на том уровне, который мы от него ждали. Помешали травмы, болезни. Выводы мы сделали и не выкупили его.

    С другой стороны, к нам приехал большой игрок, чемпион мира. Покажи он такой уровень, которого мы от него ждали, был бы отличный большой трансфер. Кроме того Шюррле помог адаптироваться молодым парням из Европы — Гусу Тилю, Алексу Кралу, Джордану Ларссону. Тот же Бакаев, мечтающий сыграть в Европе, смотрел на Андре, часто с ним общался, спрашивал, просил совета. Были и имиджевые плюсы — упоминаемость «Спартака» в зарубежных СМИ возросла. Ну а по количеству проданных маек в клубном магазине Шюррле равных нет. Да, со спортивной точки зрения мы не получили то, чего хотели. Но есть смотреть в общем, сделка получилась не такая уж плохая.

    • Есть сведения, что Шюррле в текущем сезоне РПЛ больше не сыграет.
    • Шюррле в этом сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх РПЛ.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: Sport24

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    27.05.2020 23:54
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +574

      fhnv 1 час назад

      А где сейчас эти адаптировавшиеся Гус Тиль, Алексу Крал, Джордан Ларссону

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      ХаХаХа!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2049

      Axe111 5 часов назад

      ЛОЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      БогажКареры 5 часов назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      -2
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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Шюррле был хорош в начале сезона, это факт. Слаб по осени и зимой , тоже факт. Аренду не продлили . Не пойму о чём статья? Вот если бы его выкупили , тогда бы все смеялись , а так всё логично.
      Питер за 40 лямов парня купил , который не играл практически, а базар о Спартаке...

      1
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      Рейтинг: +226

      Соарес 7 часов назад

      Сам себя не похвалишь ,ни кто тебя не похвалит

      1
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      Рейтинг: +13205

      vka1970 8 часов назад

      Не бывает идеальных менеджеров.Бывают идеальные покупки.

      1
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      Рейтинг: +512

      моэм 8 часов назад

      Конечно нормальная , даже отличная ...для Шюрле и Цорна , поимевшего откат в этом деле...плоха для Федуна , понявшего что его развели на бабки...вот и обидно ему.

      2
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      Рейтинг: +50

      Mamukan 9 часов назад

      На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.

      1
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      Рейтинг: +209

      valkam72 > Mamukan 8 часов назад

      Ты прав. Борат - это казахский вариант Бориса. Распространенная кличка свиней. Только в Казахстане так баранов в аулах кличут.

      2
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      Рейтинг: +16827

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Ещё одно подтверждение, что Федун думает только о деньгах и ни хера не разбирается в футболе, давно об этом говорю. Трансфер Шюррле очень выгодный. **

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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Очередное подтверждение того, что некоторым в уши нассать проще простого. У якобы, ничего не потерявшего Спартака, Шюррле прокосивший большую часть сезона, был на весьма сытной зарплате, и на футболках явно она не отбилась. Советы его очень помогли, судя потому, что Тилль только регрессировал, и месту Спартака в лиге. А того, кто по твоему сильно разбирается в футболе, очень хорошо характеризуют две вещи, покупка Бадов (Баду) и продажа Фернандо, без покупки равноценного опорника на его место. Отсюда полный провал в чемпионате. На самом деле, без злорадства и т.д., ощущение, что даже среди педантичных и профессиональных, как правило, немцев, Федун нанял очередного упыря, который красиво говорит, а сам потихоньку подписывает никому ненужных н.е.г.р.о.в из резерва клуба Бундеслиги.

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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > Valeron2790 2 часа назад

      Свиным п.и.д.о.р.а.м правда глаза режет. Счастья в подвале таблице, свиньи есть свиньи.

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