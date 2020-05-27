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Цорн: «Аренда Шюррле – нормальная сделка для «Спартака»

27 мая 2020, 23:54
17

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн полагает, что прошлогодняя аренда Андре Шюррле из «Боруссии» была нормальной для клуба. Игрок не вернулся в Россию после карантина.

— Федун назвал провалом аренду Андре Шюррле. Что вы думаете по этому поводу?

— Если я правильно понял Леонида Арнольдовича, это высказывание имело эмоциональный характер. Считаю, сделка была нормальной для клуба. Если смотреть объективно: мы взяли игрока в аренду с небольшой выкупной суммой, клуб подстраховался. Решение не активировать опцию выкупа тоже считаю верным. Так что, мы ничего не проиграли. Шюррле сделал много позитивного. В первых играх он был эффективен. Потом, к сожалению, не смог раскрыться в «Спартаке» на том уровне, который мы от него ждали. Помешали травмы, болезни. Выводы мы сделали и не выкупили его.

С другой стороны, к нам приехал большой игрок, чемпион мира. Покажи он такой уровень, которого мы от него ждали, был бы отличный большой трансфер. Кроме того Шюррле помог адаптироваться молодым парням из Европы — Гусу Тилю, Алексу Кралу, Джордану Ларссону. Тот же Бакаев, мечтающий сыграть в Европе, смотрел на Андре, часто с ним общался, спрашивал, просил совета. Были и имиджевые плюсы — упоминаемость «Спартака» в зарубежных СМИ возросла. Ну а по количеству проданных маек в клубном магазине Шюррле равных нет. Да, со спортивной точки зрения мы не получили то, чего хотели. Но есть смотреть в общем, сделка получилась не такая уж плохая.

  • Есть сведения, что Шюррле в текущем сезоне РПЛ больше не сыграет.
  • Шюррле в этом сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх РПЛ.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Спартак Шюррле Андре Цорн Томас
Комментарии (17)
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NewLife
1590613737
Тиль - это тоже провал, хотя это проект Федуна (с подачи Слуцкого), а не твой. Ищите лучше.
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Plyash
1590613752
Обычный рабочий режим,текучка,так сказать.И никого это,кроме руководства во главе с Гл.тренером,касаться не должно.
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paracetamol
1590614270
Чемпион мира ноги сделал из свинарника. Это как понимать, такую мать?
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DOCTOR PENALTY
1590619075
Ещё одно подтверждение, что Федун думает только о деньгах и ни хера не разбирается в футболе, давно об этом говорю. Трансфер Шюррле очень выгодный. **
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Mamukan
1590633955
На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.
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моэм
1590637768
Конечно нормальная , даже отличная ...для Шюрле и Цорна , поимевшего откат в этом деле...плоха для Федуна , понявшего что его развели на бабки...вот и обидно ему.
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vka1970
1590637828
Не бывает идеальных менеджеров.Бывают идеальные покупки.
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Соарес
1590641678
Сам себя не похвалишь ,ни кто тебя не похвалит
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БогажКареры
1590649284
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва 28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа 01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва 05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов 08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва 12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва 15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат 22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
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fhnv
1590663516
А где сейчас эти адаптировавшиеся Гус Тиль, Алексу Крал, Джордан Ларссону
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