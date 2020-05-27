Цорн: «Аренда Шюррле – нормальная сделка для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн полагает, что прошлогодняя аренда Андре Шюррле из «Боруссии» была нормальной для клуба. Игрок не вернулся в Россию после карантина.

— Федун назвал провалом аренду Андре Шюррле. Что вы думаете по этому поводу?

— Если я правильно понял Леонида Арнольдовича, это высказывание имело эмоциональный характер. Считаю, сделка была нормальной для клуба. Если смотреть объективно: мы взяли игрока в аренду с небольшой выкупной суммой, клуб подстраховался. Решение не активировать опцию выкупа тоже считаю верным. Так что, мы ничего не проиграли. Шюррле сделал много позитивного. В первых играх он был эффективен. Потом, к сожалению, не смог раскрыться в «Спартаке» на том уровне, который мы от него ждали. Помешали травмы, болезни. Выводы мы сделали и не выкупили его.

С другой стороны, к нам приехал большой игрок, чемпион мира. Покажи он такой уровень, которого мы от него ждали, был бы отличный большой трансфер. Кроме того Шюррле помог адаптироваться молодым парням из Европы — Гусу Тилю, Алексу Кралу, Джордану Ларссону. Тот же Бакаев, мечтающий сыграть в Европе, смотрел на Андре, часто с ним общался, спрашивал, просил совета. Были и имиджевые плюсы — упоминаемость «Спартака» в зарубежных СМИ возросла. Ну а по количеству проданных маек в клубном магазине Шюррле равных нет. Да, со спортивной точки зрения мы не получили то, чего хотели. Но есть смотреть в общем, сделка получилась не такая уж плохая.