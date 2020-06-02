Жоау Мариу, Шюррле и Сигурдссон поддержали акцию в защиту афроамериканцев

Футболисты Российской Премьер-лиги и других чемпионатов поддержали акцию в защиту афроамериканцев. Игроки публикуют в соцсетях картинку с черным фоном и хештэгами #BlackLivesMatter (Жизни черных важны) и #BlackoutTuesday (Затмение во вторник).

Такие посты разместили на своих страницах в инстаграме хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, экс-полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, хавбек «Реала» Гарет Бэйл, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и другие футболисты.

Летом 2013 года начало свое существование движение с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных медиа. Произошло это после того, как был оправдан Джордж Циммерман, совершивший убийство афроамериканского подростка Трэйвона Мартина.

Движение вновь набрало популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими.

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