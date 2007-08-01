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    Жоау Мариу, Шюррле и Сигурдссон поддержали акцию в защиту афроамериканцев

    Футболисты Российской Премьер-лиги и других чемпионатов поддержали акцию в защиту афроамериканцев. Игроки публикуют в соцсетях картинку с черным фоном и хештэгами #BlackLivesMatter (Жизни черных важны) и #BlackoutTuesday (Затмение во вторник).

    Такие посты разместили на своих страницах в инстаграме хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, экс-полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, хавбек «Реала» Гарет Бэйл, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и другие футболисты.

    • Летом 2013 года начало свое существование движение с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных медиа. Произошло это после того, как был оправдан Джордж Циммерман, совершивший убийство афроамериканского подростка Трэйвона Мартина.
    • Движение вновь набрало популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими.

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    Публикация от text (@joaomario) 2 Июн 2020 в 3:27 PDT

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    Публикация от text (@arnor.sigurdsson) 2 Июн 2020 в 2:43 PDT

    Источник: Бомбардир.ру

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