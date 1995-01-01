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    Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят»

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Спартак» недоволен Андре Шюррле. По мнению журналиста, немца летом возвратят дортмундской «Боруссии».

    «Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны.

    Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле – специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно.

    Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол», – сказал Арустамян в эфире «Матч ТВ».

    • За «Спартак» игрок выступает на правах аренды с прошлого лета.
    • В текущем сезоне в его активе два гола и четыре ассиста в 18 матчах.
    • Шюррле интересуется «Бешикташ»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +275

      New Life 3 часа назад

      Операция "давай, до свидания" или "новые приключения Шурика".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      Rus9I 4 часа назад

      Я думал он профессионал, а он так себе игрок.
      Ну, не велика потеря!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1291

      altezzik 4 часа назад

      Еще один Маркизио

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2769

      Борат 4 часа назад

      Срубил шального мазутного бабла теперь можно и карьеру завершать ! Стыдно за свинарню ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +551

      Cleaner > Борат 4 часа назад

      И Вы бы, Борат, с радостью "шального мазутного бабла" срубили. Если бы по мячу попадали.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14273

      sssrspartak > Cleaner 20 минут назад

      кто ему даст по мячу то попасть !он же памятник!??

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