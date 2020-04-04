Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Спартак» недоволен Андре Шюррле. По мнению журналиста, немца летом возвратят дортмундской «Боруссии».

«Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны.

Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле – специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно.

Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол», – сказал Арустамян в эфире «Матч ТВ».