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  • Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят»

Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят»

4 апреля 2020, 17:40
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Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Спартак» недоволен Андре Шюррле. По мнению журналиста, немца летом возвратят дортмундской «Боруссии».

«Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны.

Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле – специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно.

Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол», – сказал Арустамян в эфире «Матч ТВ».

  • За «Спартак» игрок выступает на правах аренды с прошлого лета.
  • В текущем сезоне в его активе два гола и четыре ассиста в 18 матчах.
  • Шюррле интересуется «Бешикташ»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Спартак Шюррле Андре
Комментарии (3)
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altezzik
1586013384
Еще один Маркизио
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Rus9I
1586015655
Я думал он профессионал, а он так себе игрок. Ну, не велика потеря!
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New Life
1586019143
Операция "давай, до свидания" или "новые приключения Шурика".
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