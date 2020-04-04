Шюррле может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в Турции.
По информации Fanatik, услуги 29-летнего футболиста предложили «Бешикташу».
Сообщается, что «Спартак» не собирается выкупать немца, поэтому его представители уже занимаются поиском новой команды.
- Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии».
- За «Спартак» игрок выступает на правах аренды с прошлого лета.
- В текущем сезоне в его активе два гола и четыре ассиста в 18 матчах.
Источник: Fanatik
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