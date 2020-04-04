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Шюррле может перейти в «Бешикташ»

4 апреля 2020, 11:33
6

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fanatik, услуги 29-летнего футболиста предложили «Бешикташу».

Сообщается, что «Спартак» не собирается выкупать немца, поэтому его представители уже занимаются поиском новой команды.

  • Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии».
  • За «Спартак» игрок выступает на правах аренды с прошлого лета.
  • В текущем сезоне в его активе два гола и четыре ассиста в 18 матчах.

Источник: Fanatik

Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Выпускается в Стамбуле с 20 ноября 1995 года. Тираж - около 250 тысяч экземпляров.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Боруссия Д Шюррле Андре
Комментарии (6)
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VVM1964
1585996211
Что то вот не расстроюсь совсем - надежды связанные с его проходом увы оказались иллюзиями (((
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Romio-xxx
1585999710
Поначалу хорошо смотрелся,но оказался хрупким как Джано.
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Сильвербой
1586003686
Надо переходить!
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Дедуктор
1586062571
Шурлик, чего то, и на немца непохож совсем. Больше - на бразильца. Апломба много типа "хочу стать лидером команды". Мастерство есть и нехилое. Желания работать нет. Этакий футбольный богодул, прощелыга. При том, что если бы играл, как может, связка Бакаев-Шурлик-Соболев могла бы стать исключительно крутой. Даже по мировым меркам.
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