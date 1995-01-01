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    Шюррле может перейти в «Бешикташ»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в Турции.

    По информации Fanatik, услуги 29-летнего футболиста предложили «Бешикташу».

    Сообщается, что «Спартак» не собирается выкупать немца, поэтому его представители уже занимаются поиском новой команды.

    • Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии».
    • За «Спартак» игрок выступает на правах аренды с прошлого лета.
    • В текущем сезоне в его активе два гола и четыре ассиста в 18 матчах.

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Выпускается в Стамбуле с 20 ноября 1995 года. Тираж - около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5732

      Сильвербой 1 час назад

      Надо переходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +961

      Romio-xxx 2 часа назад

      Поначалу хорошо смотрелся,но оказался хрупким как Джано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22553

      VVM1964 3 часа назад

      Что то вот не расстроюсь совсем - надежды связанные с его проходом увы оказались иллюзиями (((

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2064

      alarm 4 часа назад

      вот так хрюшатник губит карьеры! позор!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1007

      "supermax" > alarm 4 часа назад

      молчал бы со своим зенитом, идиот

      4
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      Рейтинг: +1937

      Hektor 84 > alarm 1 час назад

      Сколько синит их загубил? Кранневиттер не соврет.

      0
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