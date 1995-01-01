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    Ди Марцио: Шюррле начал переговоры с «Беневенто»

    Экс-полузащитник «Челси» и «Спартака» Андре Шюррле может перейти в итальянский клуб.

    По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, немецкий футболист начал переговоры с «Беневенто», который тренирует Филиппо Индзаги.

    Клуб гарантировал себе выход в Серию А за семь туров до окончания чемпионата.

    Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии». Его контракт завершится 30 июня 2021 года.

    • В этом сезоне Шюррле провел за «Спартак» 13 матчей в чемпионате, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
    • Российский клуб отказался выкупать его у «Боруссии» после окончания аренды.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1879

      Cleaner 1 час назад

      Спартака обобрал, новых дурачков нашел, которые на его имя клюнули...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5999

      Литейный4 3 часа назад

      Испоганил Шюррле себе карьеру, вляпавшись в свиней. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +2168

      serhio80 > Литейный4 2 часа назад

      Степа, ты в парадном своем вляпываешься каждый день и ходишь так)

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      Рейтинг: +5999

      Литейный4 > serhio80 1 час назад

      Не обляпайся у себя в подъезде блевотиной. Гыгыгы

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      Рейтинг: +212

      plehanov6 > Литейный4 28 минут назад

      Знаешь, юноша! Ты своим Гыгыгы, напоминаешь полного ДЕБИЛА!!! Подозреваю, что так и есть!

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      Рейтинг: +212

      plehanov6 > plehanov6 8 минут назад

      Ты только и можешь, помелом мести и минусы ставить. Теперь я точно убежден - ДЕБИЛ!!!

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