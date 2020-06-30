Ди Марцио: Шюррле начал переговоры с «Беневенто»

Экс-полузащитник «Челси» и «Спартака» Андре Шюррле может перейти в итальянский клуб.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, немецкий футболист начал переговоры с «Беневенто», который тренирует Филиппо Индзаги.

Клуб гарантировал себе выход в Серию А за семь туров до окончания чемпионата.

Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии». Его контракт завершится 30 июня 2021 года.