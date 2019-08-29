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Андре Шюррле
Статистика
Андре Шюррле - статистика
Завершил карьеру
6 ноября 1990 (35), Людвигсхафен
#20 | Полузащитник
184 см | 74 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Суперкубок Германии 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Германии 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
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Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
4
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Спартак
1 : 2
29.08.2019
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Брага
1 : 0
22.08.2019
Спартак
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
2 : 1
15.08.2019
Тун
1' - 88'
58'
52'
Лига Европы, 3 раунд
Тун
2 : 3
08.08.2019
Спартак
60' - 90'
73'
66'
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