Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Германии 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Германии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Кубок 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок УЕФА 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010