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    Главный врач «Спартака» считает проблемой вегетарианство Шюррле

    Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о том, что полузащитник команды Андре Шюррле предпочитает не есть мясо.

    – Шюррле не веган, он может кушать мясо, рыбу, но делает это крайне редко.

    – По идеологическим причинам или по причинам непереносимости?

    – Просто вот так он видит жизнь. Я люблю кофе без молока, а он любит кушать без мяса.

    – То, как он видит жизнь, на ваш взгляд, создает проблемы в его профессиональной деятельности?

    – Здесь вопрос в том, как каждый оценивает ситуацию. Я как доктор оцениваю, что проблема есть, но он как футболист, чемпион мира, добившийся успехов, наверное, оценивает по-другому. Важно, кто это оценивает. Да, с медицинской точки зрения тяжело тренироваться профессионально, с достижением хороших результатов, не используя животные белки, но на сегодняшний день есть куча заменителей.

    Но, на мой взгляд, профессиональному спортсмену практиковать вот такие пищевые стереотипы тяжело, я бы не рекомендовал. Я высказывал свое опасение и мнение, он высказывал свою позицию, это было в такой шутливой форме. Но одно дело, когда перед тобой чемпион мира, а другое, когда молодой футболист.

    • Шюррле в текущем сезоне играл за «Спартак» на правах аренды.
    • Немец отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.
    • Московский клуб решил не выкупать игрока у дортмундской «Боруссии».

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный биги»

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    28.05.2020 19:19
    Комментарии24
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      Рейтинг: +51

      Mamukan 7 часов назад

      На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15243

      sssrspartak > Mamukan 3 часа назад

      полку алармоборатов прибывает с каждым днем!и все стараются представить себя охрененно грамотным и погрязнее нам нахамить!а сами самые настоящие свиньи и хамло!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13238

      vka1970 14 часов назад

      Удивительно , но ни кто не обратил внимания,что Бутовский ни где, ни в одном месте в своём интервью, не считает вегетарианство тем самым недугом из за чего немец не заиграл в клубе.Сомнение есть, но является ли это истиной, не факт.
      Читайте не только заголовок, но и сам текст.
      Журналисты вечно навязывают читателям свою точку зрения.Видимо точка зрения определяет место сидения.

      1
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      Рейтинг: +3145

      Борат 17 часов назад

      Ну а жано слишком много энергии на карманный бильярд тратил, глушаков на баню с промесом, да и остальные рылы не без греха - любят прочистить дымоход товарищу вместо восстановительного отдыха ! Гыгы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -259

      Бoрат > Борат 16 часов назад

      Как говорится - мечты вслух . Гыгыгы .

      5
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      Рейтинг: +16839

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Проблема здесь не в том, что Шюррле не ест мяса, а в том, что Кононов был ни-рыба-ни-мясо, а сейчас этот прыгающий пакемон непонятный. Шюррле сразу просёк, что с ними кашу не сваришь, и просто отдыхал в Москве. Не дано федуновским прихлебаям с такими людьми работать.

      2
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      Рейтинг: +796

      Valeron2790 > DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Да, да, конечно. Статистику в клубе, перед Спартаком, посмотри для начала. Там Шюррле тоже отнюдь не блистал. З.а.е.б.а.л.и ушлепаны во всех проблемах Кононова винить, нормальный он тренер, да не для сраптака, возможно. Но в Краснодаре он выстроил игру на которую приятно было смотреть, в том числе в еврокубках. А кто то с любым тренером в отборе Ле сливается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2472

      alarm 19 часов назад

      в тарасовке своя система питания, включающая в себя жёлуди, отруби и брюкву.

      0
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      Рейтинг: +1745

      "supermax" > alarm 18 часов назад

      дерьмо жрешь вот и жри

      11
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      ...
      Рейтинг: +796

      Valeron2790 > alarm 18 часов назад

      Ты забыл упомянуть картофельные очистоны, огрызки от яблок, да и много чего в большом общем корыте)) и наконец главный деликатес - комбикорм))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1745

      "supermax" > Valeron2790 18 часов назад

      ты то бл.я что за дичь такая..очередной х.у.й.плет? отпишись если да

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3145

      Борат > alarm 18 часов назад

      Ты забыл коричневую субстанцию которой доктор Лю пичкал хряков ))) гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1745

      "supermax" > Борат 17 часов назад

      о привет д.о.л.б.о.е.б

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      Valeron2790 > "supermax" 17 часов назад

      Я как минимум тот, кто дружит со знаками препинания, в отличии от тупого свиного рыла. Иди комбикорма пожри, таким как ты только хрюкать, разговаривать не ваше.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -259

      Бoрат > Valeron2790 17 часов назад

      Валерик лучше , хотя и Валерон тоже ничего , почти как балерон . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -259

      Бoрат > Борат 16 часов назад

      Ну ты то то никогда мою вкусняшку не забудешь , впрочем как и мой лимонадик , да извращенец ? Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1745

      "supermax" > Valeron2790 16 часов назад

      перед кем мне знанием пунктуации в.ы.е.бываться? перед такими ху.й.плетами, как ты? ...в любом случае спасибо, что отписался

      6
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      ...
      Рейтинг: +796

      Valeron2790 > "supermax" 15 часов назад

      Ну да, когда ты тупорылый, знаки это в.ы.е.б.о.н.ы. Впрочем живи своей обычной, свинской жизнью, обитай в хлеву, жри из корыта, болей за дерьмоклуб. И разговаривать тебе не идёт, хрюкай. А п.о.д.ъ.ё.б.ы твои для школьников, петушок.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      Valeron2790 > Бoрат 15 часов назад

      Заднеприводный, с тобой не интересно и не о чем говорить, всё шутки однотипные, всех пытаешься приписать к своей п.и.д.о.р.с.к.о.й касте. Но такие априори лишь в твоём свиноклубе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -259

      Бoрат > Valeron2790 15 часов назад

      Простите сударь , что потревожил вашу высокородную персону своими недостойными высказываниями .Гыгыгы . Скажите , Ваша милость , а Вы какого клуба изволите быть поклонником - видимо Зенита ? Голубая кровь подстать флагу , опять же лев - символ . А как изволите вас величать ? Вы видимо из графьев или нет наверное барон , барон - Валерон - ну да , как же я сразу не догадался . Ах , молю о снисхождении - простите , ваше сиятельство . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1745

      "supermax" > Valeron2790 14 часов назад

      Громкие слова, громкие... П.и.з.д.ю.л.е й видать частенько выгребал по малолетке.... Решил через комментарии самореализоваться? Доказать самому себе, что ты не дерьмо? И, кстати, пред словом "это" ставится тире... Учи матчасть, х.у.й.п.л.е.т.и.н.а

      5
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      Рейтинг: +2472

      alarm > "supermax" 14 часов назад

      и, кстати: не пред - а перед.
      и, кстати: отличие нас от вас в том, что на персоны стараемся не переходить. даже если тебе подобные дают повод - не всегда.
      и, кстати: позор спартаку.

      3
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      Рейтинг: +1745

      "supermax" > alarm 9 часов назад

      Ок. Один х.у й.п.л.е.т пунктуации будет учить, а ты, чмо ссаное, орфографии.
      И, кстати, не аларм, а пошёл на х.у.й

      2
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      Рейтинг: +812

      фанат джигурды > "supermax" 1 час назад

      Ему интернет отключат на 3 дня- преставится в молчании.

      Что ж с такими в старости будет? Аж, страшно представить. Вспоминаются новости, как некоторые не очень здоровые бабушки жизнь соседям портят и в подъездах гадят.

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