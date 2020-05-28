Главный врач «Спартака» считает проблемой вегетарианство Шюррле

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о том, что полузащитник команды Андре Шюррле предпочитает не есть мясо.

– Шюррле не веган, он может кушать мясо, рыбу, но делает это крайне редко.

– По идеологическим причинам или по причинам непереносимости?

– Просто вот так он видит жизнь. Я люблю кофе без молока, а он любит кушать без мяса.

– То, как он видит жизнь, на ваш взгляд, создает проблемы в его профессиональной деятельности?

– Здесь вопрос в том, как каждый оценивает ситуацию. Я как доктор оцениваю, что проблема есть, но он как футболист, чемпион мира, добившийся успехов, наверное, оценивает по-другому. Важно, кто это оценивает. Да, с медицинской точки зрения тяжело тренироваться профессионально, с достижением хороших результатов, не используя животные белки, но на сегодняшний день есть куча заменителей.

Но, на мой взгляд, профессиональному спортсмену практиковать вот такие пищевые стереотипы тяжело, я бы не рекомендовал. Я высказывал свое опасение и мнение, он высказывал свою позицию, это было в такой шутливой форме. Но одно дело, когда перед тобой чемпион мира, а другое, когда молодой футболист.