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  • Главный врач «Спартака» считает проблемой вегетарианство Шюррле

Главный врач «Спартака» считает проблемой вегетарианство Шюррле

28 мая 2020, 19:19
21

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о том, что полузащитник команды Андре Шюррле предпочитает не есть мясо.

– Шюррле не веган, он может кушать мясо, рыбу, но делает это крайне редко.

– По идеологическим причинам или по причинам непереносимости?

– Просто вот так он видит жизнь. Я люблю кофе без молока, а он любит кушать без мяса.

– То, как он видит жизнь, на ваш взгляд, создает проблемы в его профессиональной деятельности?

– Здесь вопрос в том, как каждый оценивает ситуацию. Я как доктор оцениваю, что проблема есть, но он как футболист, чемпион мира, добившийся успехов, наверное, оценивает по-другому. Важно, кто это оценивает. Да, с медицинской точки зрения тяжело тренироваться профессионально, с достижением хороших результатов, не используя животные белки, но на сегодняшний день есть куча заменителей.

Но, на мой взгляд, профессиональному спортсмену практиковать вот такие пищевые стереотипы тяжело, я бы не рекомендовал. Я высказывал свое опасение и мнение, он высказывал свою позицию, это было в такой шутливой форме. Но одно дело, когда перед тобой чемпион мира, а другое, когда молодой футболист.

  • Шюррле в текущем сезоне играл за «Спартак» на правах аренды.
  • Немец отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.
  • Московский клуб решил не выкупать игрока у дортмундской «Боруссии».

Источник: Ютуб-канал «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1590685037
Проблема здесь не в том, что Шюррле не ест мяса, а в том, что Кононов был ни-рыба-ни-мясо, а сейчас этот прыгающий пакемон непонятный. Шюррле сразу просёк, что с ними кашу не сваришь, и просто отдыхал в Москве. Не дано федуновским прихлебаям с такими людьми работать.
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vka1970
1590700530
Удивительно , но ни кто не обратил внимания,что Бутовский ни где, ни в одном месте в своём интервью, не считает вегетарианство тем самым недугом из за чего немец не заиграл в клубе.Сомнение есть, но является ли это истиной, не факт. Читайте не только заголовок, но и сам текст. Журналисты вечно навязывают читателям свою точку зрения.Видимо точка зрения определяет место сидения.
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Mamukan
1590726236
На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.
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zigbert
1590770837
Если Шюррле давно ведет такой образ жизни то какая тут проблема.
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