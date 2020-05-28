Главный врач «Спартака» считает проблемой вегетарианство Шюррле

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о том, что полузащитник команды Андре Шюррле предпочитает не есть мясо.
– Шюррле не веган, он может кушать мясо, рыбу, но делает это крайне редко.
– По идеологическим причинам или по причинам непереносимости?
– Просто вот так он видит жизнь. Я люблю кофе без молока, а он любит кушать без мяса.
– То, как он видит жизнь, на ваш взгляд, создает проблемы в его профессиональной деятельности?
– Здесь вопрос в том, как каждый оценивает ситуацию. Я как доктор оцениваю, что проблема есть, но он как футболист, чемпион мира, добившийся успехов, наверное, оценивает по-другому. Важно, кто это оценивает. Да, с медицинской точки зрения тяжело тренироваться профессионально, с достижением хороших результатов, не используя животные белки, но на сегодняшний день есть куча заменителей.
Но, на мой взгляд, профессиональному спортсмену практиковать вот такие пищевые стереотипы тяжело, я бы не рекомендовал. Я высказывал свое опасение и мнение, он высказывал свою позицию, это было в такой шутливой форме. Но одно дело, когда перед тобой чемпион мира, а другое, когда молодой футболист.
- Шюррле в текущем сезоне играл за «Спартак» на правах аренды.
- Немец отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.
- Московский клуб решил не выкупать игрока у дортмундской «Боруссии».