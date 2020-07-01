Шюррле поблагодарил «Спартак»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле отреагировал на прощальное видео, опубликованное пресс-службой «Спартака».

«Удачи, Андре!» – гласит надписать в ролике московского клуба.

Немец репостнул публикацию с видео к себе в сторис инстаграма и написал: «Спасибо».

Шюррле выступал за «Спартак» с июля прошлого года.

Москвичи отказались выкупать игрока, поэтому после 30 июня он вернулся в «Боруссию».

В составе столичной команды хавбек забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.