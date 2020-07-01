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    Шюррле поблагодарил «Спартак»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле отреагировал на прощальное видео, опубликованное пресс-службой «Спартака».

    «Удачи, Андре!» – гласит надписать в ролике московского клуба.

    Немец репостнул публикацию с видео к себе в сторис инстаграма и написал: «Спасибо».

    • Шюррле выступал за «Спартак» с июля прошлого года.
    • Москвичи отказались выкупать игрока, поэтому после 30 июня он вернулся в «Боруссию».
    • В составе столичной команды хавбек забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.

    Источник: Инстаграм Андре Шюррле

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6190

      Литейный4 1 час назад

      Эх, надо ведь было так попортить карьеру, вляпавшись в свиней. Гыгыгы

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1273

      koli4ka 1 час назад

      явно не по вкусу ему пришлись спартаковские свиные колбаски...

      2
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