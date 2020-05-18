Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ханно Беренс - статистика

Завершил карьеру
26 марта 1990 (36)
#18 | Полузащитник
192 см | 86 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
30
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5 : 1
18.05.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
0 : 4
11.05.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 0
04.05.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1 : 1
28.04.2019
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
2 : 0
20.04.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
1 : 1
12.04.2019
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
1 : 1
06.04.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
3 : 0
30.03.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 0
17.03.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2 : 1
10.03.2019
Нюрнберг
1' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
0 : 1
02.03.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
57'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фортуна
2 : 1
23.02.2019
Нюрнберг
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
0 : 0
18.02.2019
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
2 : 0
09.02.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 1
02.02.2019
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
2 : 1
26.01.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
1 : 3
20.01.2019
Герта
1' - 90'
42'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 1
03.12.2018
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
5 : 2
24.11.2018
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.11.2018
Штутгарт
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 2
03.11.2018
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
1 : 1
28.10.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
1 : 3
20.10.2018
Хоффенхайм
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
07.10.2018
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
3 : 0
29.09.2018
Фортуна
1' - 90'
28'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
7 : 0
26.09.2018
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 0
22.09.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
1 : 1
16.09.2018
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
1 : 1
01.09.2018
Майнц
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1 : 0
25.08.2018
Нюрнберг
1' - 81'
Главные новости
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
9
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+