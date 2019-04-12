Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Шальке-04
Нюрнберг - Шальке-04: обзор матча 12 апреля 2019
Нюрнберг
12.04.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
83'
Ю. Кубо
85'
М. Настасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Шальке-04
90'
+4
Желтая карточка
Б. Стамбули
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Настасич
ГОЛ! 1:0!
Ю. Кубо
Пас отдал
М. Перейра
83'
81'
Замена
С. Руди
️️️️
Н. Буджеллаб
Желтая карточка
М. Перейра
78'
72'
Желтая карточка
О. Маскарель
67'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Арит
Замена
Ю. Кубо
️️️️
Т. Лайбольд
50'
46'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
С. Скрыбски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
14
Юя Кубо
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-1-4-1-1
26
Матениа
4
Эвертон
14
Лайбольд
5
Мюль
4
Эррас
37
Керк
23
Левен
4
Бауэр
18
Беренс
10
Перейра
9
Ишак
3-2-1-3-1
1
Нюбель
22
Настасич
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
10
Буджеллаб
7
Скрыбски
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
14
Лайбольд
14
Кубо
14
Кубо
14
Лайбольд
10
Буджеллаб
13
Руди
13
Руди
10
Буджеллаб
77
Арит
6
Бенталеб
6
Бенталеб
77
Арит
7
Скрыбски
7
Эмболо
7
Эмболо
7
Скрыбски
Остались в запасе
Нюрнберг
Шальке-04
31
Ондрей Петрак
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
1
Ральф Ферманн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Нюрнберг - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Нюрнберг
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+