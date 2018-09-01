Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Майнц
Нюрнберг - Майнц: обзор матча 01 сентября 2018
Нюрнберг
01.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
48'
М. Ишак
25'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Майнц
Желтая карточка
Х. Беренс
90'
+1
Замена
К. Годен
️️️️
А. Фукс
88'
81'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
К. Онисиво
67'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
А. Максим
Замена
Э. Левен
️️️️
Ф. Паласиос
65'
Желтая карточка
О. Петрак
53'
50'
Желтая карточка
П. Кунде
ГОЛ! 1:1!
М. Ишак
Пас отдал
Э. Валентини
48'
46'
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
М. Ниахате
33'
Желтая карточка
М. Ниахате
25'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
А. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
14
Юя Кубо
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Келльнер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Кевин Годен
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-1-2-1-1
14
Кубо
14
Лайбольд
33
Марграйтер
5
Мюль
22
Валентини
31
Петрак
18
Беренс
35
Фукс
31
Паласиос
9
Ишак
3-2-2-3
21
Мюллер
17
Баку
19
Ниахате
16
Белл
18
Бросински
24
Мартин
25
Кунде
44
Максим
19
Квайсон
14
Матета
9
Онисиво
35
Фукс
2
Годен
2
Годен
35
Фукс
31
Паласиос
23
Левен
23
Левен
31
Паласиос
44
Максим
14
Бутьюс
14
Бутьюс
44
Максим
9
Онисиво
16
Мвене
16
Мвене
9
Онисиво
19
Ниахате
26
Бунгерт
26
Бунгерт
19
Ниахате
Остались в запасе
Нюрнберг
Майнц
4
Патрик Эррас
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Келльнер
27
Робин Центнер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Келльнер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Нюрнберг - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Майнц
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+