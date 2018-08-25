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    Михаэль Келльнер

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Келльнер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 29 декабря 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нюрнберг 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2018 Герта 1 : 0 Нюрнберг
    01.09.2018 Нюрнберг 1 : 1 Майнц
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