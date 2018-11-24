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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Нюрнберг
Шальке-04 - Нюрнберг: обзор матча 24 ноября 2018
Шальке-04
24.11.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Нюрнберг
26'
С. Скрыбски
32'
А. Арит
70'
Г. Бургшталлер
84'
С. Скрыбски
90+3'
Б. Очипка
38'
Ф. Паласиос
78'
А. Зрелак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Нюрнберг
ГОЛ! 5:2!
Б. Очипка
Пас отдал
О. Маскарель
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
С. Скрыбски
Пас отдал
Д. Калиджиури
84'
78'
ГОЛ! 3:2!
А. Зрелак
ГОЛ! 3:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Д. Калиджиури
70'
67'
Вторая желтая
Р. Бауэр
Желтая карточка
Б. Стамбули
40'
38'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Паласиос
ГОЛ! 2:0!
А. Арит
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Скрыбски
26'
1'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
26
Сане
21
Стамбули
13
Руди
6
Бенталеб
20
Калиджиури
77
Арит
7
Скрыбски
9
Бургшталлер
3-1-2-1-3
26
Матениа
14
Лайбольд
5
Мюль
33
Марграйтер
31
Петрак
4
Бауэр
18
Беренс
31
Паласиос
99
Зрелак
9
Ишак
14
Кубо
Остались в запасе
Шальке-04
Нюрнберг
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Шальке-04 - Нюрнберг
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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