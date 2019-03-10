Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 10 марта 2019
Хоффенхайм
10.03.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
25'
А. Крамарич (П)
78'
А. Крамарич
61'
Х. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
Желтая карточка
Ф. Гриллич
90'
+3
Желтая карточка
Жоэлинтон
90'
79'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
78'
61'
ГОЛ! 1:1!
Х. Беренс
Пас отдал
М. Ишак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
25'
24'
Желтая карточка
П. Эррас
Желтая карточка
С. Пош
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
5
Пош
4
Бичакчич
14
Шульц
27
Гриллич
3
Кадержабек
10
Амири
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
4-1-3-2
26
Матениа
22
Валентини
14
Лайбольд
4
Эвертон
5
Мюль
4
Эррас
37
Керк
23
Левен
18
Беренс
14
Кубо
9
Ишак
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Нюрнберг
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+