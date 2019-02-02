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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Вердер
Нюрнберг - Вердер: обзор матча 02 февраля 2019
Нюрнберг
02.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
86'
М. Ишак
63'
Й. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вердер
Желтая карточка
М. Ишак
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Ишак
Пас отдал
М. Перейра
86'
Желтая карточка
О. Петрак
78'
Желтая карточка
А. Зрелак
76'
63'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
33'
Желтая карточка
М. Велькович
Желтая карточка
В. Мисиджан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Кевин Годен
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Матениа
33
Марграйтер
4
Эвертон
14
Лайбольд
22
Валентини
31
Петрак
18
Беренс
10
Перейра
31
Паласиос
99
Зрелак
7
Мисиджан
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
22
Харник
10
Крузе
Остались в запасе
Нюрнберг
Вердер
2
Кевин Годен
ЦЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
2
Кевин Годен
ЦЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Нюрнберг - Вердер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
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