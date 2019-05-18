Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Нюрнберг
Фрайбург - Нюрнберг: обзор матча 18 мая 2019
Фрайбург
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Нюрнберг
7'
М. Терраццино
34'
Л. Вальдшмидт
54'
Н. Петерсен
56'
Н. Петерсен
61'
В. Грифо
69'
Э. Левен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Нюрнберг
87'
Желтая карточка
И. Иличевич
69'
ГОЛ! 5:1!
Э. Левен
Пас отдал
М. Ишак
ГОЛ! 5:0!
В. Грифо
Пас отдал
К. Гюнтер
61'
ГОЛ! 4:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
П. Штенцель
56'
ГОЛ! 3:0!
Н. Петерсен
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Н. Петерсен
34'
Желтая карточка
П. Штенцель
31'
Желтая карточка
Д. Хайнц
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Терраццино
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Нюрнберг
30
Патрик Кландт
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Хайнц
4
Кох
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Франтц
32
Грифо
18
Петерсен
33
Терраццино
7
Вальдшмидт
3-1-5-1
26
Матениа
14
Лайбольд
5
Мюль
33
Марграйтер
4
Эррас
37
Керк
4
Бауэр
18
Беренс
23
Левен
18
Райн
9
Ишак
Остались в запасе
Фрайбург
Нюрнберг
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Александер Шволов
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
31
Федерико Паласиос
АП
30
Патрик Кландт
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Александер Шволов
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
30
Патрик Кландт
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Фрайбург - Нюрнберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Нюрнберг
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+