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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Бавария
Нюрнберг - Бавария: обзор матча 28 апреля 2019
Нюрнберг
28.04.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
48'
М. Перейра
75'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бавария
90'
+5
Желтая карточка
Н. Зюле
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Коман
Желтая карточка
Эвертон
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Симон Райн
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
3-1-4-1-1
26
Матениа
4
Эвертон
5
Мюль
14
Лайбольд
4
Эррас
37
Керк
18
Беренс
23
Левен
4
Бауэр
10
Перейра
9
Ишак
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
88
Мартинес
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Нюрнберг
Бавария
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Нюрнберг - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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