Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Нюрнберг
Аугсбург - Нюрнберг: обзор матча 03 ноября 2018
Аугсбург
03.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Нюрнберг
11'
А. Финнбогасон
59'
Д. Шмид
54'
А. Фукс
88'
Л. Мюль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Нюрнберг
Желтая карточка
А. Хан
90'
88'
ГОЛ! 2:2!
Л. Мюль
Пас отдал
Т. Лайбольд
Желтая карточка
Каюби
78'
75'
Желтая карточка
Г. Марграйтер
ГОЛ! 2:1!
Д. Шмид
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Фукс
46'
Желтая карточка
А. Фукс
33'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Д. Шмид
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
99
Адам Зрелак
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Аугсбург
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
10
Матеус Перейра
АП
31
Федерико Паласиос
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Люте
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
5
Рихтер
27
Финнбогасон
3-1-4-2
26
Матениа
33
Марграйтер
14
Лайбольд
5
Мюль
31
Петрак
37
Керк
18
Беренс
4
Бауэр
35
Фукс
7
Мисиджан
99
Зрелак
Остались в запасе
Аугсбург
Нюрнберг
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
10
Матеус Перейра
АП
31
Федерико Паласиос
АП
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
19
Терлес Кнелль
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
31
Федерико Паласиос
АП
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
19
Терлес Кнелль
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Аугсбург - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Нюрнберг
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+