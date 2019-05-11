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Расписание матчей
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Нюрнберг - Боруссия М
Нюрнберг - Боруссия М: обзор матча 11 мая 2019
Нюрнберг
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия М
56'
Й. Дрмич
63'
Л. Мюль (АГ)
65'
Т. Азар
80'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия М
80'
ГОЛ! 0:4!
Д. Закария
Пас отдал
Т. Азар
65'
ГОЛ! 0:3!
Т. Азар
Пас отдал
И. Траоре
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Мюль
56'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Й. Хофманн
48'
Желтая карточка
Л. Байер
42'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
31
Ондрей Петрак
ОП
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-1-4-2
26
Матениа
33
Марграйтер
14
Лайбольд
5
Мюль
4
Эррас
4
Бауэр
23
Левен
18
Беренс
37
Керк
9
Ишак
7
Мисиджан
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Байер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
16
Траоре
9
Азар
18
Дрмич
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия М
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
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