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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Аугсбург
Нюрнберг - Аугсбург: обзор матча 30 марта 2019
Нюрнберг
30.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
52'
М. Ишак
88'
М. Перейра
90+1'
Э. Левен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Аугсбург
ГОЛ! 3:0!
Э. Левен
Пас отдал
П. Эррас
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
Пас отдал
Т. Лайбольд
88'
82'
Желтая карточка
М. Грегоритч
55'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
С. Керк
52'
Желтая карточка
Р. Бауэр
26'
25'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
16
Иво Иличевич
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-1-4-2
26
Матениа
4
Эвертон
5
Мюль
14
Лайбольд
4
Эррас
4
Бауэр
18
Беренс
37
Керк
23
Левен
9
Ишак
14
Кубо
3-1-2-1-3
1
Кобель
4
Дансо
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Нюрнберг
Аугсбург
31
Ондрей Петрак
ОП
10
Матеус Перейра
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
10
Матеус Перейра
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Нюрнберг - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
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