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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Нюрнберг
Вольфсбург - Нюрнберг: обзор матча 04 мая 2019
Вольфсбург
04.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
38'
Ф. Клаус
78'
М. Тиссеран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Нюрнберг
ГОЛ! 2:0!
М. Тиссеран
Пас отдал
А. Мехмеди
78'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Клаус
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Вольфсбург
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Доминик Франке
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Симон Райн
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
2-1-4-1-2
12
Перван
31
Кнохе
32
Тиссеран
23
Гилявоги
27
Арнольд
30
Клаус
37
Реджбечай
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-1-4-1-1
26
Матениа
14
Лайбольд
5
Мюль
4
Эвертон
4
Эррас
18
Беренс
37
Керк
4
Бауэр
23
Левен
10
Перейра
9
Ишак
Остались в запасе
Вольфсбург
Нюрнберг
7
Йосип Брекало
ЛВ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Доминик Франке
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Доминик Франке
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Вольфсбург - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
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