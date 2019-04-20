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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Нюрнберг
Байер - Нюрнберг: обзор матча 20 апреля 2019
Байер
20.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
61'
Л. Аларио
86'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Нюрнберг
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Л. Аларио
86'
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Ю. Брандт
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
3-1-4-1-1
26
Матениа
14
Лайбольд
4
Эвертон
5
Мюль
4
Эррас
23
Левен
18
Беренс
4
Бауэр
37
Керк
10
Перейра
9
Ишак
Остались в запасе
Байер
Нюрнберг
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Байер - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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