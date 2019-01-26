Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Нюрнберг
Майнц - Нюрнберг: обзор матча 26 января 2019
Майнц
26.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
12'
Д. Бросински (П)
73'
Р. Квайсон
43'
Г. Марграйтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Нюрнберг
Желтая карточка
Ш. Белл
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Д. Бросински
73'
52'
Желтая карточка
Ф. Бредлов
Желтая карточка
Ж. Гбамен
45'
43'
ГОЛ! 1:1!
Г. Марграйтер
Пас отдал
Э. Валентини
Желтая карточка
Ж. Матета
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бросински
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
24
Мартин
16
Белл
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
4-1-1-2-2
26
Матениа
22
Валентини
14
Лайбольд
33
Марграйтер
4
Эвертон
31
Петрак
18
Беренс
31
Паласиос
10
Перейра
7
Мисиджан
99
Зрелак
Остались в запасе
Майнц
Нюрнберг
17
Боте Баку
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Майнц - Нюрнберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Нюрнберг
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+