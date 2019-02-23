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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Нюрнберг
Фортуна - Нюрнберг: обзор матча 23 февраля 2019
Фортуна
23.02.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
62'
Эвертон (АГ)
83'
К. Айхан
41'
Э. Левен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Нюрнберг
90'
+2
Желтая карточка
Эвертон
89'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
ГОЛ! 2:1!
К. Айхан
Пас отдал
К. Штегер
83'
Желтая карточка
К. Штегер
78'
72'
Желтая карточка
К. Матениа
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Эвертон
62'
Желтая карточка
А. Моралес
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Левен
25'
Желтая карточка
Х. Беренс
Желтая карточка
К. Айхан
13'
4'
Красная карточка
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Фортуна
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
3-2-2-3
33
Дробны
25
Циммерманн
23
Айхан
35
Камински
17
Гисельман
27
Моралес
7
Штегер
14
Лукебакио
19
Караман
9
Ковнацки
14
Раман
4-1-2-1-2
26
Матениа
22
Валентини
14
Лайбольд
4
Эвертон
5
Мюль
31
Петрак
18
Беренс
23
Левен
10
Перейра
14
Кубо
99
Зрелак
Остались в запасе
Фортуна
Нюрнберг
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Фортуна - Нюрнберг
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
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