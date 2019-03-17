Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Нюрнберг
Айнтрахт - Нюрнберг: обзор матча 17 марта 2019
Айнтрахт
17.03.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
31'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Нюрнберг
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мюль
69'
Желтая карточка
Э. Салли
ГОЛ! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Ф. Костич
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
21
Эдгар Салли
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
9
Пасьенса
9
Йович
2-1-4-2
26
Матениа
5
Мюль
4
Эвертон
4
Эррас
18
Беренс
37
Керк
4
Бауэр
23
Левен
14
Кубо
9
Ишак
Остались в запасе
Айнтрахт
Нюрнберг
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
21
Эдгар Салли
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
18
Симон Райн
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
21
Эдгар Салли
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Айнтрахт - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Нюрнберг
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+