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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Хоффенхайм
Нюрнберг - Хоффенхайм: обзор матча 20 октября 2018
Нюрнберг
20.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
18'
Х. Беренс (П)
50'
Р. Нелсон
57'
Р. Нелсон
67'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Хоффенхайм
Желтая карточка
Л. Мюль
69'
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Салаи
Пас отдал
П. Кадержабек
63'
Желтая карточка
К. Фогт
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Нелсон
Пас отдал
К. Демирбай
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нелсон
Пас отдал
П. Кадержабек
Желтая карточка
Э. Левен
45'
+2
Желтая карточка
В. Мисиджан
38'
Желтая карточка
Э. Валентини
36'
33'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Беренс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Матениа
5
Мюль
33
Марграйтер
22
Валентини
31
Петрак
4
Бауэр
23
Левен
18
Беренс
31
Паласиос
7
Мисиджан
9
Ишак
3-3-1-2-1
1
Бауманн
4
Бичакчич
4
Нуху
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
26
Демирбай
17
Нелсон
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
Остались в запасе
Нюрнберг
Хоффенхайм
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Нюрнберг - Хоффенхайм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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