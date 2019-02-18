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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия Д
Нюрнберг - Боруссия Д: обзор матча 18 февраля 2019
Нюрнберг
18.02.2019, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия Д
89'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
К. Матениа
88'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Матениа
5
Мюль
4
Эвертон
14
Лайбольд
22
Валентини
31
Петрак
18
Беренс
23
Левен
10
Перейра
14
Кубо
99
Зрелак
4-2-1-2-1
1
Бюрки
27
Вольф
23
Загаду
22
Диалло
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
27
Гетце
26
Филипп
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия Д
4
Патрик Эррас
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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