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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д - Нюрнберг: обзор матча 26 сентября 2018
Боруссия Д
26.09.2018, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
7 : 0
Завершен
Нюрнберг
9'
Я. Брун-Ларсен
32'
М. Ройс
49'
А. Хакими
58'
М. Ройс
74'
М. Аканджи
85'
Д. Санчо
88'
Ю. Вайгль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Нюрнберг
ГОЛ! 7:0!
Ю. Вайгль
Пас отдал
Д. Санчо
88'
86'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ю. Кубо
ГОЛ! 6:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Т. Делэни
85'
ГОЛ! 5:0!
М. Аканджи
74'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Я. Брун-Ларсен
74'
70'
Замена
М. Ишак
️️️️
А. Фукс
62'
Замена
Э. Левен
️️️️
Р. Бауэр
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
А. Витсель
62'
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Ройс
62'
ГОЛ! 4:0!
М. Ройс
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
58'
ГОЛ! 3:0!
А. Хакими
Пас отдал
М. Ройс
49'
33'
Желтая карточка
Л. Мюль
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Филипп
32'
ГОЛ! 1:0!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
К. Пулишич
9'
1'
Желтая карточка
Ю. Кубо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
25
Аканджи
23
Загаду
2
Хакими
27
Делэни
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
18
Ройс
11
Пулишич
26
Филипп
4-1-3-2
1
Бредлов
22
Валентини
5
Мюль
14
Лайбольд
33
Марграйтер
4
Эррас
4
Бауэр
35
Фукс
18
Беренс
7
Мисиджан
14
Кубо
7
Брун-Ларсен
19
Санчо
19
Санчо
7
Брун-Ларсен
28
Витсель
5
Вайгль
5
Вайгль
28
Витсель
18
Ройс
10
Кагава
10
Кагава
18
Ройс
14
Кубо
10
Перейра
10
Перейра
14
Кубо
4
Бауэр
23
Левен
23
Левен
4
Бауэр
35
Фукс
9
Ишак
9
Ишак
35
Фукс
Остались в запасе
Боруссия Д
Нюрнберг
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
31
Федерико Паласиос
АП
26
Кристиан Матениа
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
26
Кристиан Матениа
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Боруссия Д - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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