Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - РБ Лейпциг
Нюрнберг - РБ Лейпциг: обзор матча 02 марта 2019
Нюрнберг
02.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
40'
Л. Клостерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - РБ Лейпциг
70'
Желтая карточка
К. Кампль
58'
Желтая карточка
И. Конате
Желтая карточка
Х. Беренс
57'
51'
Желтая карточка
М. Забитцер
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Клостерманн
Пас отдал
И. Конате
Желтая карточка
Т. Лайбольд
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-3-2
26
Матениа
14
Лайбольд
4
Эвертон
5
Мюль
22
Валентини
4
Эррас
18
Беренс
23
Левен
37
Керк
9
Ишак
14
Кубо
4-1-3-2
25
Гулачи
4
Орбан
16
Клостерманн
16
Конате
23
Хальстенберг
12
Адамс
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
15
Поульсен
10
Кунья
Остались в запасе
Нюрнберг
РБ Лейпциг
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Нюрнберг - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
РБ Лейпциг
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+