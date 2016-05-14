Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Баумйоханн - статистика

Завершил карьеру
23 января 1987 (39), Вальтроп
#5 | Полузащитник
178 см | 75 кг
Германия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
22
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
0 : 0
14.05.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
1 : 2
07.05.2016
Дармштадт
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2 : 1
30.04.2016
Герта
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
0 : 2
23.04.2016
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
2 : 1
16.04.2016
Герта
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2 : 2
08.04.2016
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
5 : 0
03.04.2016
Герта
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 1
19.03.2016
Ингольштадт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
2 : 0
11.03.2016
Шальке-04
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
0 : 1
26.02.2016
Герта
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
1 : 1
20.02.2016
Вольфсбург
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
2 : 0
13.02.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 0
06.02.2016
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
3 : 3
30.01.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 0
23.01.2016
Аугсбург
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
2 : 0
20.12.2015
Майнц
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
0 : 4
12.12.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2 : 1
05.12.2015
Байер
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2 : 0
28.11.2015
Герта
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
22.11.2015
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1 : 3
06.11.2015
Герта
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
1 : 4
31.10.2015
Боруссия М
46' - 90'
82'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 1
24.10.2015
Герта
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
2 : 1
17.10.2015
Герта
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
3 : 0
03.10.2015
Гамбург
70' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 1
27.09.2015
Герта
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 0
22.09.2015
Кельн
71' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2 : 0
19.09.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
2 : 1
12.09.2015
Штутгарт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 1
30.08.2015
Герта
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Герта
1 : 1
21.08.2015
Вердер
82' - 90'
Главные новости
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
9
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+