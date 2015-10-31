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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 31 октября 2015
Герта
31.10.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия М
82'
А. Баумйоханн (П)
26'
О. Вендт
28'
Раффаэл
54'
Г. Джака (П)
90+1'
Х. Нордтвейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
Н. Шульц
90'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Л. Штиндль
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Баумйоханн
82'
Замена
Я. Регасел
️️️️
В. Штокер
78'
Желтая карточка
В. Штокер
77'
76'
Желтая карточка
Ф. Джонсон
74'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
71'
Замена
Н. Шульц
️️️️
М. Дауд
Замена
Ронни
️️️️
Т. Чигерчи
62'
Желтая карточка
С. Лангкамп
54'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Джака
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
26'
ГОЛ! 0:1!
О. Вендт
Пас отдал
Ф. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-4-1
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
8
Вайзер
38
Чигерчи
16
Дарида
78
Харагучи
5
Скьельбред
14
Штокер
8
Калу
4-1-2-2-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
18
Домингес
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
16
Траоре
13
Штиндль
11
Раффаэл
38
Чигерчи
12
Ронни
12
Ронни
38
Чигерчи
14
Штокер
23
Регасел
23
Регасел
14
Штокер
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
81
Дауд
14
Шульц
14
Шульц
81
Дауд
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
13
Штиндль
10
Хргота
10
Хргота
13
Штиндль
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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