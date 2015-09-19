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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 19 сентября 2015
Вольфсбург
19.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Герта
76'
Б. Дост
88'
Б. Дост (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
88'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Дост
88'
Замена
С. Юнг
️️️️
М. Крузе
83'
77'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Калиджиури
76'
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Бендтнер
71'
Замена
М. Арнольд
️️️️
А. Шюррле
61'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
57'
46'
Замена
Р. Ярстейн
️️️️
Т. Крафт
44'
Замена
Н. Штарк
️️️️
С. Лангкамп
19'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Бенальо
4
Шефер
4
Данте
27
Налдо
23
Гилявоги
20
Шюррле
28
Треш
7
Дракслер
20
Калиджиури
10
Крузе
32
Бендтнер
4-1-4-1
1
Крафт
8
Вайзер
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
16
Дарида
5
Скьельбред
78
Харагучи
14
Штокер
11
Ибишевич
10
Крузе
2
Юнг
2
Юнг
10
Крузе
20
Шюррле
27
Арнольд
27
Арнольд
20
Шюррле
32
Бендтнер
12
Дост
12
Дост
32
Бендтнер
1
Крафт
22
Ярстейн
22
Ярстейн
1
Крафт
38
Чигерчи
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
38
Чигерчи
4
Лангкамп
4
Штарк
4
Штарк
4
Лангкамп
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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