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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 13 февраля 2016
Штутгарт
13.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Герта
51'
С. Ди
84'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
С. Ди
86'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
84'
Замена
М. Харник
️️️️
А. Максим
79'
Желтая карточка
К. Гросскройц
78'
72'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Вернер
72'
Желтая карточка
А. Максим
72'
67'
Желтая карточка
Г. Харагучи
62'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
61'
Желтая карточка
П. Скьельбред
60'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Ф. Лустенбергер
ГОЛ! 1:0!
С. Ди
51'
Желтая карточка
Э. Инсуа
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-5-1-1
22
Тытонь
2
Инсуа
5
Швааб
5
Нидермайер
6
Гросскройц
44
Максим
4
Гентнер
20
Ди
10
Рупп
18
Костич
11
Вернер
3-3-3-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
38
Чигерчи
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
20
Ди
17
Кляйн
17
Кляйн
20
Ди
44
Максим
22
Харник
22
Харник
44
Максим
11
Вернер
11
Кравец
11
Кравец
11
Вернер
38
Чигерчи
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
38
Чигерчи
28
Лустенбергер
20
Шибер
20
Шибер
28
Лустенбергер
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Штутгарт - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
МХПАрена
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