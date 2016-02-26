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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 26 февраля 2016
Кельн
26.02.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Герта
43'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
90'
+2
Замена
В. Штокер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
М. Хартель
️️️️
Л. Биттенкурт
79'
79'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
М. Йойич
78'
72'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Замена
М. Йойич
️️️️
Й. Хектор
69'
68'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ф. Лустенбергер
67'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
Ф. Младенович
59'
Желтая карточка
А. Модест
52'
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
3-2-3-1-1
1
Хорн
3
Маврай
5
Марох
3
Хайнц
37
Младенович
14
Хектор
33
Леманн
31
Герхардт
31
Риссе
32
Биттенкурт
27
Модест
3-2-2-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Штарк
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
8
Калу
11
Ибишевич
32
Биттенкурт
10
Хартель
10
Хартель
32
Биттенкурт
14
Хектор
18
Йойич
18
Йойич
14
Хектор
37
Младенович
26
Хозинер
26
Хозинер
37
Младенович
78
Харагучи
14
Штокер
14
Штокер
78
Харагучи
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
28
Лустенбергер
13
Хегелер
13
Хегелер
28
Лустенбергер
Остались в запасе
Кельн
Герта
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Томас Крафт
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Томас Крафт
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Кельн - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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