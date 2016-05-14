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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 14 мая 2016
Майнц
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
Замена
Э. Сото
️️️️
Д. Кордоба
90'
+6
90'
Желтая карточка
М. Вайзер
90'
Желтая карточка
Ю. Шибер
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Клеменс
88'
87'
Вторая желтая
Н. Штарк
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
85'
82'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Штокер
76'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
П. Пекарик
75'
Желтая карточка
Н. Штарк
Желтая карточка
Д. Донати
74'
64'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
К. Онисиво
49'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
(К)
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
26
Бунгерт
16
Белл
24
Бюссманн
2
Донати
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
20
Фрай
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
3-2-2-1
22
Ярстейн
4
Лангкамп
4
Штарк
25
Брукс
8
Вайзер
21
Платтенхардт
14
Штокер
16
Дарида
8
Калу
9
Кордоба
19
Сото
19
Сото
9
Кордоба
17
Клеменс
29
Самперио
29
Самперио
17
Клеменс
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
22
Пекарик
78
Харагучи
78
Харагучи
22
Пекарик
14
Штокер
20
Шибер
20
Шибер
14
Штокер
Остались в запасе
Майнц
Герта
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Майнц - Герта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Мева Арена
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