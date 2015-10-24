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Ингольштадт - Герта
Ингольштадт - Герта: обзор матча 24 октября 2015
Ингольштадт
24.10.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Герта
10'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Герта
Желтая карточка
Т. Пекхарт
90'
+2
87'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
С. Калу
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Кристиансен
81'
73'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
В. Штокер
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Моралес
67'
57'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Баумйоханн
Замена
М. Хартманн
️️️️
Л. Хинтерсер
56'
55'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Желтая карточка
А. Моралес
38'
30'
Желтая карточка
С. Лангкамп
16'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3-2-2-1-1
28
Озкан
21
Хюбнер
18
Брежери
29
Зуттнер
27
Моралес
28
Левелс
13
Гросс
13
Кристиансен
7
Леки
16
Хинтерсер
4-5-1
22
Ярстейн
8
Вайзер
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
14
Штокер
5
Скьельбред
16
Дарида
5
Баумйоханн
78
Харагучи
8
Калу
13
Кристиансен
10
Качунга
10
Качунга
13
Кристиансен
16
Хинтерсер
9
Хартманн
9
Хартманн
16
Хинтерсер
27
Моралес
17
Пекхарт
17
Пекхарт
27
Моралес
8
Калу
38
Чигерчи
38
Чигерчи
8
Калу
14
Штокер
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
14
Штокер
5
Баумйоханн
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Баумйоханн
Остались в запасе
Ингольштадт
Герта
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ингольштадт - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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