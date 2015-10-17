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Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 17 октября 2015
Шальке-04
17.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Герта
27'
Б. Хеведес
90+5'
М. Майер
73'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
ГОЛ! 2:1!
М. Майер
Пас отдал
Л. Сане
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
С. Калу
84'
Желтая карточка
Й. Хегелер
81'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Л. Горецка
76'
Желтая карточка
Й. Гайс
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
М. Вайзер
70'
Желтая карточка
В. Дарида
Желтая карточка
Б. Хеведес
63'
60'
Желтая карточка
С. Лангкамп
46'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:0!
Б. Хеведес
Пас отдал
Й. Гайс
27'
18'
Красная карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
17'
16'
Желтая карточка
Г. Харагучи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
4-2-2-2
1
Ферманн
3
Аого
5
Хеведес
32
Матип
27
Ритер
27
Горецка
30
Гайс
7
Майер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
4-1-3-2
22
Ярстейн
8
Вайзер
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
16
Дарида
5
Скьельбред
78
Харагучи
8
Калу
11
Ибишевич
27
Горецка
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
27
Горецка
8
Калу
25
Брукс
25
Брукс
8
Калу
38
Чигерчи
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
38
Чигерчи
78
Харагучи
13
Хегелер
13
Хегелер
78
Харагучи
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Шальке-04 - Герта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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