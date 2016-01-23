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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 23 января 2016
Герта
23.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
90'
+1
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Бобадилья
90'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Н. Штарк
️️️️
В. Дарида
89'
75'
Желтая карточка
П. Верхаг
72'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Ч. Донь-Вон
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Ф. Лустенбергер
68'
45'
+1
Желтая карточка
Каюби
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
45'
+1
42'
Желтая карточка
Ф. Макс
Желтая карточка
В. Ибишевич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
3-2-3-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
25
Брукс
21
Платтенхардт
8
Вайзер
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
4-4-2
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
2
Верхаг
30
Макс
31
Кор
35
Эссвайн
10
Байер
30
Каюби
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
16
Дарида
4
Штарк
4
Штарк
16
Дарида
28
Лустенбергер
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
28
Лустенбергер
35
Эссвайн
8
Фойлнер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
33
Чжи Донь-Вон
30
Моравек
30
Моравек
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
9
Матавж
9
Матавж
25
Бобадилья
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Герта - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
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