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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 03 апреля 2016
Боруссия М
03.04.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Герта
14'
Т. Азар
60'
А. Хан
76'
П. Херрманн
80'
Т. Азар
86'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
ГОЛ! 5:0!
И. Траоре
Пас отдал
Л. Штиндль
86'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Азар
83'
81'
Замена
В. Штокер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
Т. Янчке
️️️️
М. Дауд
81'
ГОЛ! 4:0!
Т. Азар
Пас отдал
М. Дауд
80'
ГОЛ! 3:0!
П. Херрманн
76'
74'
Желтая карточка
М. Вайзер
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
66'
63'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Дарида
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
Ф. Джонсон
60'
59'
Желтая карточка
С. Калу
45'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Т. Чигерчи
Желтая карточка
А. Хан
24'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
М. Дауд
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
4-1-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
30
Эльведи
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
28
Хан
4-1-3-2
22
Ярстейн
8
Вайзер
4
Штарк
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
78
Харагучи
5
Скьельбред
16
Дарида
8
Калу
11
Ибишевич
9
Азар
16
Траоре
16
Траоре
9
Азар
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
81
Дауд
24
Янчке
24
Янчке
81
Дауд
78
Харагучи
14
Штокер
14
Штокер
78
Харагучи
16
Дарида
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
16
Дарида
38
Чигерчи
13
Хегелер
13
Хегелер
38
Чигерчи
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
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