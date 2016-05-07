Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Дармштадт
Герта - Дармштадт: обзор матча 07 мая 2016
Герта
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Дармштадт
15'
В. Дарида
24'
Ж. Гондорф
82'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Дармштадт
89'
Замена
Б. Горка
️️️️
М. Хеллер
88'
Вторая желтая
С. Вагнер
Желтая карточка
Р. Ярстейн
84'
Замена
В. Штокер
️️️️
В. Дарида
84'
84'
Желтая карточка
С. Вагнер
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Вагнер
Пас отдал
Ж. Гондорф
Желтая карточка
П. Скьельбред
81'
77'
Замена
Ф. Платте
️️️️
К. Рауш
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Г. Харагучи
73'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Ф. Лустенбергер
64'
Желтая карточка
В. Ибишевич
55'
52'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
50'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Вранчич
24'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гондорф
Пас отдал
М. Хеллер
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
М. Миттельштадт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-2-3-2
22
Ярстейн
4
Штарк
28
Лустенбергер
25
Брукс
7
Миттельштадт
8
Вайзер
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
4-5-1
26
Матениа
13
Гарич
5
Калдирола
4
Сулу
32
Холланд
18
Нимайер
20
Хеллер
8
Гондорф
8
Вранчич
34
Рауш
2
Вагнер
16
Дарида
14
Штокер
14
Штокер
16
Дарида
28
Лустенбергер
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
28
Лустенбергер
78
Харагучи
20
Шибер
20
Шибер
78
Харагучи
20
Хеллер
5
Горка
5
Горка
20
Хеллер
34
Рауш
36
Платте
36
Платте
34
Рауш
8
Вранчич
11
Кемпе
11
Кемпе
8
Вранчич
Остались в запасе
Герта
Дармштадт
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Герта - Дармштадт
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+