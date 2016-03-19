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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ингольштадт
Герта - Ингольштадт: обзор матча 19 марта 2016
Герта
19.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ингольштадт
54'
Г. Харагучи
69'
С. Калу
75'
Л. Хинтерсер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ингольштадт
Желтая карточка
Р. Ярстейн
90'
+3
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
С. Калу
90'
+2
Желтая карточка
Т. Чигерчи
90'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Дарида
86'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Ибишевич
85'
75'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Кристиансен
75'
ГОЛ! 2:1!
Л. Хинтерсер
Пас отдал
А. Коэн
70'
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Хартманн
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
Г. Харагучи
69'
61'
Желтая карточка
М. Леки
59'
Желтая карточка
Р. Бауэр
58'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
ГОЛ! 1:0!
Г. Харагучи
Пас отдал
М. Платтенхардт
54'
41'
Желтая карточка
Д. Лескано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-1-3-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Штарк
25
Брукс
8
Вайзер
38
Чигерчи
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
3-4-2-1
28
Озкан
21
Да Коста
18
Брежери
34
Матип
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
13
Кристиансен
7
Леки
9
Хартманн
37
Лескано
8
Калу
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
8
Калу
16
Дарида
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
16
Дарида
11
Ибишевич
13
Хегелер
13
Хегелер
11
Ибишевич
13
Кристиансен
27
Моралес
27
Моралес
13
Кристиансен
9
Хартманн
36
Коэн
36
Коэн
9
Хартманн
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
Остались в запасе
Герта
Ингольштадт
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Герта - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Олимпиаштадион
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