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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 20 декабря 2015
Герта
20.12.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
34'
В. Дарида
54'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
Замена
В. Штокер
️️️️
С. Калу
87'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Дарида
83'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ф. Лустенбергер
77'
65'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Д. Латца
65'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Й. Муто
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
В. Ибишевич
54'
45'
Замена
П. де Бласис
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
В. Ибишевич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-2-3-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
21
Платтенхардт
8
Вайзер
16
Дарида
78
Харагучи
5
Скьельбред
11
Ибишевич
8
Калу
4-1-3-1-1
1
Кариус
18
Бросински
26
Бунгерт
16
Белл
19
Бенгтссон
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
17
Клеменс
10
Малли
11
Муто
16
Дарида
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
16
Дарида
28
Лустенбергер
13
Хегелер
13
Хегелер
28
Лустенбергер
8
Калу
14
Штокер
14
Штокер
8
Калу
46
Латца
9
Кордоба
9
Кордоба
46
Латца
11
Муто
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Муто
17
Клеменс
8
де Бласис
8
де Бласис
17
Клеменс
Остались в запасе
Герта
Майнц
38
Толга Чигерчи
ОП
35
Мариус Герсбек
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
35
Мариус Герсбек
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Герта - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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