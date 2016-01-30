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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 30 января 2016
Вердер
30.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Герта
67'
Ф. Бартельс
75'
К. Писарро (П)
77'
К. Писарро
29'
В. Дарида
42'
М. Платтенхардт
71'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
90'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Л. Фрёде
️️️️
З. Юнузович
90'
86'
Замена
Н. Штарк
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 3:3!
К. Писарро
Пас отдал
С. Гарсия
77'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Писарро
75'
71'
ГОЛ! 1:3!
С. Калу
Пас отдал
Й. ван ден Берг
69'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
Г. Харагучи
68'
Желтая карточка
М. Вайзер
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бартельс
Пас отдал
З. Юнузович
67'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Ф. Гриллич
63'
Желтая карточка
П. Джилободжи
53'
Желтая карточка
К. Фритц
48'
47'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Л. Озтюнали
45'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Платтенхардт
Желтая карточка
С. Гарсия
40'
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Дарида
Пас отдал
П. Скьельбред
9'
Желтая карточка
Г. Харагучи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
4-1-3-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
23
Вестергор
3
Джилободжи
8
Фритц
27
Гриллич
3
Гарсия
16
Юнузович
21
Озтюнали
14
Писарро
11
Уджа
3-2-3-2
22
Ярстейн
25
Брукс
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
8
Вайзер
21
Платтенхардт
78
Харагучи
16
Дарида
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
21
Озтюнали
31
Бартельс
31
Бартельс
21
Озтюнали
16
Юнузович
16
Фрёде
16
Фрёде
16
Юнузович
27
Гриллич
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
27
Гриллич
11
Ибишевич
4
Штарк
4
Штарк
11
Ибишевич
78
Харагучи
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
78
Харагучи
5
Скьельбред
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Скьельбред
Остались в запасе
Вердер
Герта
25
Герхард Треммель
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Нильс Кербер
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Вердер - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Везерстадион
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