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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 20 февраля 2016
Герта
20.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
61'
С. Калу
53'
М. Шефер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Р. Родригес
90'
+1
Замена
Р. Кнохе
️️️️
М. Арнольд
90'
+1
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
В. Ибишевич
89'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Дарида
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Шефер
Пас отдал
Виейринья
Желтая карточка
П. Скьельбред
42'
Замена
Н. Штарк
️️️️
С. Лангкамп
36'
Желтая карточка
В. Дарида
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
3-2-3-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
21
Платтенхардт
8
Вайзер
16
Дарида
78
Харагучи
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
3-3-2-1-1
1
Кастелс
20
Виейринья
4
Данте
27
Налдо
4
Шефер
14
Густаво
13
Родригес
28
Треш
27
Арнольд
7
Дракслер
10
Крузе
4
Лангкамп
4
Штарк
4
Штарк
4
Лангкамп
16
Дарида
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
16
Дарида
27
Арнольд
31
Кнохе
31
Кнохе
27
Арнольд
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Герта - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Олимпиаштадион
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