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Дармштадт - Герта
Дармштадт - Герта: обзор матча 12 декабря 2015
Дармштадт
12.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Герта
12'
В. Ибишевич
26'
М. Платтенхардт
50'
В. Ибишевич
77'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Герта
82'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
П. Скьельбред
80'
Замена
В. Штокер
️️️️
С. Калу
77'
ГОЛ! 0:4!
С. Калу
Пас отдал
В. Ибишевич
Желтая карточка
М. Вранчич
76'
71'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
М. Вайзер
Замена
М. Вранчич
️️️️
Ж. Гондорф
69'
Замена
М. Зайлер
️️️️
Я. Розенталь
58'
Желтая карточка
К. Рауш
58'
50'
ГОЛ! 0:3!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Энтони Брукс
Замена
К. Рауш
️️️️
Т. Кемпе
45'
39'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Желтая карточка
С. Вагнер
39'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
39'
26'
ГОЛ! 0:2!
М. Платтенхардт
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Дармштадт
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
4-4-1-1
26
Матениа
32
Холланд
4
Сулу
5
Калдирола
13
Гарич
8
Гондорф
26
Юнгвирт
11
Кемпе
20
Хеллер
10
Розенталь
2
Вагнер
3-2-2-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
23
Регасел
25
Брукс
8
Вайзер
21
Платтенхардт
16
Дарида
5
Скьельбред
11
Ибишевич
8
Калу
10
Розенталь
7
Зайлер
7
Зайлер
10
Розенталь
11
Кемпе
34
Рауш
34
Рауш
11
Кемпе
8
Гондорф
8
Вранчич
8
Вранчич
8
Гондорф
8
Вайзер
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
8
Вайзер
5
Скьельбред
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Скьельбред
8
Калу
14
Штокер
14
Штокер
8
Калу
Остались в запасе
Дармштадт
Герта
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
35
Мариус Герсбек
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Дармштадт - Герта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Белленфалльтор
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