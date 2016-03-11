Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 11 марта 2016
Герта
11.03.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
43'
В. Ибишевич
65'
Н. Штарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Замена
В. Штокер
️️️️
С. Калу
90'
+2
Желтая карточка
Т. Чигерчи
90'
+1
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Дарида
90'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Ибишевич
88'
76'
Замена
С. Сэм
️️️️
М. Майер
68'
Замена
Л. Сане
️️️️
А. Шепф
68'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Й. Гайс
ГОЛ! 2:0!
Н. Штарк
Пас отдал
В. Дарида
65'
Желтая карточка
П. Скьельбред
56'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Г. Харагучи
43'
26'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-1-3-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Штарк
25
Брукс
8
Вайзер
38
Чигерчи
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
3-1-4-1-1
1
Ферманн
32
Матип
3
Аого
80
Кайсара
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
20
Бельханда
30
Гайс
18
Шепф
7
Майер
21
Хунтелаар
16
Дарида
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
16
Дарида
11
Ибишевич
13
Хегелер
13
Хегелер
11
Ибишевич
8
Калу
14
Штокер
14
Штокер
8
Калу
7
Майер
33
Сэм
33
Сэм
7
Майер
18
Шепф
10
Сане
10
Сане
18
Шепф
30
Гайс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
30
Гайс
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
1
Томас Крафт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Герта - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
Новости команд
Все
Герта
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+