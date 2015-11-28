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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 28 ноября 2015
Бавария
28.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Герта
34'
Т. Мюллер
41'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
А. Видаль
84'
72'
Замена
В. Штокер
️️️️
В. Дарида
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Боатенг
66'
57'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
П. Скьельбред
56'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Ибишевич
48'
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 2:0!
К. Коман
Пас отдал
Х. Мартинес
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Бенатиа
34'
24'
Желтая карточка
П. Скьельбред
15'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Милош Пантович
АП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4-1-2-1-2
1
Нойер
4
Бенатиа
17
Боатенг
13
Рафинья
21
Лам
88
Мартинес
3
Алонсо
23
Видаль
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-2
22
Ярстейн
25
Брукс
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
23
Регасел
21
Платтенхардт
78
Харагучи
16
Дарида
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
23
Видаль
28
Бадштубер
28
Бадштубер
23
Видаль
17
Боатенг
17
Роде
17
Роде
17
Боатенг
5
Скьельбред
38
Чигерчи
38
Чигерчи
5
Скьельбред
11
Ибишевич
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
11
Ибишевич
16
Дарида
14
Штокер
14
Штокер
16
Дарида
Остались в запасе
Бавария
Герта
27
Милош Пантович
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
27
Милош Пантович
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Бавария - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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