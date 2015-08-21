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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 21 августа 2015
Герта
21.08.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
6'
В. Штокер
26'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
90'
Замена
А. Гальвез
️️️️
З. Юнузович
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
В. Штокер
89'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
82'
80'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
А. Йоханссон
Замена
М. Вайзер
️️️️
Й. Хегелер
75'
63'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
М. Эггештайн
60'
Желтая карточка
К. Фритц
26'
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
Пас отдал
У. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
4-5-1
1
Крафт
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
22
Пекарик
14
Штокер
16
Дарида
13
Хегелер
78
Харагучи
5
Скьельбред
8
Калу
3-2-3-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
25
Гарсия
16
Юнузович
8
Эггештайн
44
Баргфреде
7
Йоханссон
11
Уджа
14
Штокер
25
Брукс
25
Брукс
14
Штокер
13
Хегелер
8
Вайзер
8
Вайзер
13
Хегелер
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
16
Юнузович
6
Гальвез
6
Гальвез
16
Юнузович
8
Эггештайн
31
Бартельс
31
Бартельс
8
Эггештайн
7
Йоханссон
21
Озтюнали
21
Озтюнали
7
Йоханссон
Остались в запасе
Герта
Вердер
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Герта - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Олимпиаштадион
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