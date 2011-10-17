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    Станислав Гончаров - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Викторович
    Фамилия Гончаров
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 26 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2012 65' -90' Химки (Химки) 0:0 Енисей (Красноярск)
    15.05.2012 65' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Луч (Владивосток)
    26.04.2012 1' -48' Торпедо Вл (Владимир) 3:0 Енисей (Красноярск)
    21'
    20.04.2012 1' -74' Енисей (Красноярск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    73'
    13.04.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Енисей (Красноярск)
    07.04.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    26.03.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.11.2011 67' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    04.11.2011 69' -90' Енисей (Красноярск) 0:2 Химки (Химки)
    17.10.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    14.10.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    06.10.2011 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 2:1 Енисей (Красноярск)
    12.09.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    06.09.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    01.09.2011 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
    29.08.2011 1' -61' Мордовия (Саранск) 2:3 Енисей (Красноярск)
    22.08.2011 76' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    12.08.2011 90' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Енисей (Красноярск)
    09.08.2011 64' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Енисей (Красноярск)
    27.06.2011 66' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Енисей (Красноярск)
    70'
    24.06.2011 77' -90' Химки (Химки) 1:0 Енисей (Красноярск)
    17.06.2011 1' -46' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    14.06.2011 67' -90' Енисей (Красноярск) 4:2
    84'
    07.06.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 3:4 Енисей (Красноярск)
    04.06.2011 70' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0 Енисей (Красноярск)
    28.05.2011 66' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    25.05.2011 1' -68' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    40'
    18.05.2011 72' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Луч (Владивосток)
    06.05.2011 72' -90' 0:1 Енисей (Красноярск)
    03.05.2011 73' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Енисей (Красноярск)
    28.04.2011 68' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.04.2011 1' -74' Енисей (Красноярск) 2:0 Мордовия (Саранск)
    18.04.2011 1' -65' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 Енисей (Красноярск)
    15.04.2011 61' -90' 4:0 Енисей (Красноярск)
    07.04.2011 72' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Торпедо (Москва)
    04.04.2011 80' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Балтика (Калининград)
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