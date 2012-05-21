Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Станислав Гончаров
Статистика
Станислав Гончаров - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1983 (43)
#11 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
26
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Химки
0 : 0
21.05.2012
Енисей
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Енисей
0 : 0
15.05.2012
Луч
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Торпедо Вл
3 : 0
26.04.2012
Енисей
1' - 48'
21'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
1' - 74'
73'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
13.04.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
0 : 2
04.11.2011
Химки
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Енисей
0 : 2
17.10.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 1
14.10.2011
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Динамо Бр
2 : 1
06.10.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1 : 2
12.09.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
1 : 1
06.09.2011
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.09.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
2 : 3
29.08.2011
Енисей
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2011
Волгарь
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
1 : 2
12.08.2011
Енисей
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
2 : 1
09.08.2011
Енисей
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Факел
1 : 2
27.06.2011
Енисей
66' - 90'
70'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
1 : 0
24.06.2011
Енисей
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 1
17.06.2011
Черноморец
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Урал
0 : 0
04.06.2011
Енисей
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
0 : 1
28.05.2011
Динамо Бр
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
2 : 1
25.05.2011
Шинник
1' - 68'
40'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
2 : 1
18.05.2011
Луч
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 1
28.04.2011
КАМАЗ
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 0
25.04.2011
Мордовия
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
1 : 0
18.04.2011
Енисей
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2011
Торпедо
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
80' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+