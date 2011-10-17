|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|26
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2012
|65' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|15.05.2012
|65' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|26.04.2012
|1' -48'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|21'
|20.04.2012
|1' -74'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|73'
|13.04.2012
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|26.03.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.11.2011
|67' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|04.11.2011
|69' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:2
|Химки (Химки)
|17.10.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|14.10.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|06.10.2011
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|12.09.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|06.09.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|01.09.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|29.08.2011
|1' -61'
|Мордовия (Саранск)
|2:3
|Енисей (Красноярск)
|22.08.2011
|76' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|12.08.2011
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|09.08.2011
|64' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|27.06.2011
|66' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|70'
|24.06.2011
|77' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|17.06.2011
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|14.06.2011
|67' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:2
|84'
|07.06.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|3:4
|Енисей (Красноярск)
|04.06.2011
|70' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|28.05.2011
|66' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|25.05.2011
|1' -68'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|40'
|18.05.2011
|72' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|06.05.2011
|72' -90'
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|03.05.2011
|73' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|28.04.2011
|68' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.04.2011
|1' -74'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|18.04.2011
|1' -65'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|15.04.2011
|61' -90'
|4:0
|Енисей (Красноярск)
|07.04.2011
|72' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.04.2011
|80' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Балтика (Калининград)